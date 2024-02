Incroyables révélations sur Marc Overmars : "Cache-toi quelques mois et reviens"

Le cas Marc Overmars agite la planète football depuis son éviction de l'Ajax Amsterdam. Récemment interdit d'exercer ses fonctions, même en Belgique, l'ancien directeur sportif ajacide aurait pourtant pu... retourner aux Pays-Bas.

Il y a quelques semaines, les joueurs de l'Antwerp s'étaient faits remarquer par une banderole en soutien à leur directeur sportif, Marc Overmars, qui a été écarté de ses fonctions par une décision de la FIFA. Déjà suspendu de toute activité aux Pays-Bas, le directeur sportif de l'Antwerp avait vu la sanction être étendue à l'international.

Et si ce soutien public à un Overmars coupable de harcèlement sexuel à l'encontre de ses collaboratrices avait choqué, il semblerait qu'en coulisses, l'ex-directeur sportif de l'Ajax ait reçu une drôle de proposition. Comme le révèle une enquête de NOS, l'Ajax Amsterdam aurait en effet proposé à deux reprises à Marc Overmars de faire son retour !

Le 4 mars 2022, moins d'un mois après son licenciement, Leen Meijaard, président du conseil d'administration de l'Ajax, a ainsi invité Overmars chez lui à Amsterdam. Là, il lui aurait très rapidement demandé : "Marc, veux-tu revenir ? Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Cache-toi, fais une thérapie et reviens".

Moins d'un an plus tard, l'Ajax Amsterdam reviendra à la charge, après que l'Antwerp ait raflé le doublé sous la direction de Marc Overmars. NOS révèle qu'entre septembre et décembre 2023, le Néerlandais a de nouveau été sondé. "Je crois que si j'avais dit que j'y étais ouvert, les choses se seraient accélérées. Mais je veux rester à l'Antwerp", explique-t-il dans le documentaire de la chaîne néerlandaise...