Alexander Blessin, furieux, rejoint par un ancien arbitre : "Il ne s'agissait pas d'une erreur flagrante"

L'Union a concédé un penalty dans les derniers instants de la rencontre, contre Westerlo. Alexander Blessin a crié à l'erreur d'arbitrage, l'ancien arbitre Tim Pots ne peut pas lui donner tort.

Mac Allister court pour récupérer le ballon, mais accroche Frigan. Kevin Van Damme laisse premièrement le jeu se poursuivre, avant d'être appelé à l'écran par le VAR. L'arbitre de la rencontre change sa décision, penalty pour Westerlo et but de Madsen.

En conférence de presse, Alexander Blessin a estimé que le VAR n'aurait pas dû intervenir sur cette action, puisqu'il ne s'agit pas d'une erreur évidente. Une pensée qui s'accorde avec celle de l'ancien arbitre Tim Pots, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Tim Pots et Blessin s'accordent : la faute de Mac Allister n'était pas une erreur flagrante

"Mac Allister et Frigan se croisent et s'accrochent, mais je ne vois pas le défenseur de l'Union faire quelque chose de mal. Il ne joue pas vraiment le ballon, mais il ne tacle pas non plus."

"La communication se déroule entre l'arbitre et son assistant. Je préfère qualifier cette action de "fait de jeu" plutôt que de faute, et encore moins d'une erreur évidente. Non, le VAR n'a pas été créé pour ça."