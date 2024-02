Nilsson indispensable, Lapoussin insuffisant : les notes d'une Union à deux visages

Menée très vite de deux buts, l'Union Saint-Gilloise a remonté le score et aurait même pu revendiquer les trois points ce jeudi face à l'Eintracht Francfort en barrages aller de la Conference League (2-2). Voici les notes des Unionistes.

Lindner (6,5) : Titularisé en dernière minute suite à l'absence de Moris, le gardein autrichien aura passé une soirée mouvementée. Il ne peut rien faire sur les deux buts encaissés très rapidement. Il a eu plusieurs bonnes interventions ensuite, notamment sur une frappe de loin de Chaibi et sur une tête de Marmoush.

Machida (6) : Il a, comme l'ensemble de ses équipiers, été submergé en début de rencontre. A l'image de son équipe, il est monté en puissance au fil du match. Une prestation correcte.

Burgess (5,5) : L'Anglais a été à la peine pendant toute une durée de la première mi-temps. Sur un centre en retrait, il remet sur Kalajdzic - qui aurait dû faire 0-3. Ensuite, il ne suit pas bien un ballon adressé à Marmoush. Il s'est très bien repris en seconde mi-temps. Son jeu de tête, tant en phase défensive qu'offensive, est un véritable atout.

Mc Allister (6) : Le défenseur central argentin a vécu, une fois n'est pas coutume, un match compliqué. Le premier but vient de son côté. Des interventions hasardeuses qui auraient pu coûter très cher. Il a cependant haussé le niveau en seconde période.

Castro-Montes (5) : L'exemple même d'une prestation mitigée. Les deux buts viennent de son côté. Mais dans le même temps, il a vraiment apporté un plus offensivement.

Mathias Rasmussen (7) : L'une de ses meilleures prestations en tant qu'Unioniste. Au bon endroit pour marquer le but du 1-2. Une très belle inspiration pour offrir le but du 2-2 à Nilsson.

Vanhoutte (6) : Une première carte jaune alors que l'Union était débordée. Une seconde en fin de match, sévère mais évitable. Il est précieux au milieu de terrain, c'est une évidence. Et son absence au match retour est une réelle mauvaise nouvelle.

Lapoussin (4,5) : Loic Lapoussin fascine autant qu'il frustre. Défensivement, sa première mi-temps est une catastrophe - et ce n'est pas la première fois. Il perd le ballon en tentant un geste impossible, ce qui amène le deuxième but de Francfort. Il a laissé plusieurs fois de l'espace dans son dos, notamment lors de cette phase où il laisse une avenue à son adversaire. Pour le même prix, c'était 0-3. Mais offensivement, il est parvenu à sonner la révolte grâce à plusieurs enjambées et dribbles bien sentis. Il est à l'origine du but de l'égalisation.

Puertas (5,5) : En difficulté en première période, a su se montrer très utile en grattant chaque ballon possible. Ses volontés offensives sont réellement impressionnantes et intarissables. Pas toujours très juste ce jeudi, il a par contre une nouvelle fois démontré ses qualités sur phases arrêtées, avec plusieurs coup-francs donnés à la perfection.

Nilsson (6,5) : Le grand attaquant suédois n'abandonne jamais. Totalement esseulé en première mi-temps, il passe pourtant tout près de marquer le but du 1-2. Après un raté gigantesque devant Trapp en à l'heure de jeu, il tente une reprise acrobatique puis surgit au bon moment pour offrir l'égalisation à l'Union. Jamais académique, très solide, et souvent décisif. Du Nilsson pur jus.

Amoura (5,5) : La petite bicyclette de l'Union a fait ce qu'elle savait faire de mieux : courir. Des fois en vain. Mais sans être toujours concret dans ses actions, il reste un véritable poison pour l'adversaire. Sa passe décisive pour Rasmussen pour marquer le 1-2 alors que l'Union était totalement hors du match est d'une importance capitale.