Anderlecht, cette énigme : comment gagner sans dominer est devenu une familiarité

Parfois, cet Anderlecht est une énigme. Même sans toujours dominer, les Mauves gagnent et sont plus que jamais dans la course au titre. Dans les confrontations directes avec les concurrents, ils sont même les meilleurs, même si la perception donne de temps en temps un sentiment inverse.

Het Laatste Nieuws a réalisé une analyse du jeu d'Anderlecht une fois le ballon récupéré. Cette saison, le dauphin de l'Union compte 51% de possession de balle en moyenne. Une statistique qui ne peut pas vraiment qualifier les Mauves de "dominants". Contre le RWDM (73%) et Louvain (72%), le RSC Anderlecht a clairement eu la maitrise du jeu. Ce ne fut pas le cas contre La Gantoise, il y a deux semaines, où les joueurs de Brian Riemer ont enregistré leur plus faible total de la saison : 36.7%. Une rencontre que le Sporting a remportée, 1-0, et qui démontre que Brian Riemer ne se soucie pas spécialement d'avoir le ballon, tant que les buts sont au rendez-vous et que son équipe reste bien organisée défensivement. Anderlecht est plus efficace que jamais Cette saison, Anderlecht, c'est 48 buts. Seuls l'Union (54) et le Club de Bruges (53) font mieux. Pourtant, le RSCA ne compte que 39 "buts attendus", déterminés par la qualité des occasions et la position des joueurs au moment de la frappe. Cet Anderlecht est plus efficace que jamais. Dans 16 rencontres de championnat sur 25 disputées, Anderlecht a marqué plus que ce que les "buts attendus" ne laissaient entendre. Seize fois, donc, les Mauves ont fait preuve d'une efficacité redoutable pour inscrire leurs buts. Ça aussi, c'est le symbole d'une équipe qui joue les premiers rôles.





