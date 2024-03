📷 Les belles retrouvailles entre deux anciens du Standard à Fenerbahce - Union

L'un était titulaire sur le front de l'attaque de Fenerbahce, l'autre était (une fois n'est pas coutume) sur le banc de l'Union. Vous vous en doutez : on parle du bien de Michy Batshuayi et Anthony Moris.

Les deux anciens compères au Standard ont vu leur carrière prendre des tournures bien différentes. Tandis que Batshuayi continue à faire trembler les filets avec Fenerbahce, Moris a pris une belle revanche et est désormais capitaine de l'Union, qui impressionne depuis son retour dans l'élite belge.

Bien que les deux hommes ne se soient pas affrontés sur le terrain ce jeudi, ils ont tout de même pris une photo pour l'occasion.

Lifelong football friends! 🥰



From 🔴⚪️ to 🟡🔵 with the same smile! pic.twitter.com/GtfOmQLVQR