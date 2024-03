Changement de programme à Charleroi après la chute en Playdowns

Après le but de dernière minute d'OHL, Charleroi a basculé en Playdowns. Place désormais à l'entraînement en vue de préparer au mieux la fin de saison.

Le week-end dernier, l'ascenseur émotionnel aura été énorme pour le Sporting de Charleroi. Largement battus par La Gantoise, les Carolos ont longtemps cru être sauvés des Playdowns mais un but de Nachon Nsingi pour Oud-Heverlee Louvain à Malines a tout changé.

Adieu les Europe Playoffs et le maintien direct, direction les Playdowns aux côtés d'Eupen, de Courtrai et du RWDM pour les Zèbres. Et cela aura eu un impact sur le calendrier.

Pas de semaine de repos à Charleroi

En effet, les joueurs et le staff avaient rendez-vous ce mercredi sur le terrain d'entraînement afin de préparer la première rencontre qui aura lieu le 6 avril prochain face au RWDM. Il n'y aura donc pas eu de semaine de repos pour l'effectif.

Les derniers jours ont été tendus du côté du Mambourg alors que Felice Mazzù semblait être sur un siège éjectable après la fin de saison et sa discussion avec Mehdi Bayat.

Cependant, la direction du club a décidé de laisser son T1 en place pour l'instant même si sa position reste très fragilisée.