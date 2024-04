Anderlecht, après Jérémy Doku et Julien Duranville, va sortir son nouveau monstre de vitesse... si l'Ajax n'en profite pas

Si vous avez regardé la Future Cup organisée par l'Ajax Amsterdam ces derniers jours, vous l'avez probablement remarqué aussi. Gassimou Sylla est un nom à retenir, car le jeune joueur de 15 ans peut marcher sur les traces de Jérémy Doku et Julien Duranville.

Gassimou Sylla est un secret bien gardé de Neerpede. Son nom n'est pas souvent évoqué, mais l'attaquant de 15 ans est considéré comme un talent de premier plan. Il a d'ailleurs reçu l'étiquette "doit passer prochainement en équipe A."

Sylla a la nationalité belge et fait partie de l'académie de Neerpede depuis des années. Il est membre d'un groupe très prometteur qui comprend également les défenseurs Nunzio Engwanda et Nathan De Cat, ainsi que l'attaquant Terry Van de Ven. Mais Sylla a cette dimension supplémentaire que Doku et Duranville avaient aussi : la vitesse pure.

Gassimou Sylla, le nouveau prodige du Sporting d'Anderlecht, est déjà courtisé

Une qualité qui a déjà été remarquée à l'Ajax, lors de la Future Cup, où un certain Urbain Haesaert est toujours en activité (scout belge, il a intégré la cellule de recrutement d'Anderlecht entre 2010 et 2018, avant de filer à l'Ajax). Il aurait même demandé à Sylla de le rejoindre à Amsterdam, ce que le jeune joueur aurait refusé. Les Amstellodamois n'ont pas encore perdu espoir, mais Anderlecht veut tout faire pour garder son prodige.

À Neerpede, les nouveaux responsables des jeunes font le maximum pour que Gassimou Sylla signe un nouveau contrat le plus rapidement possible. Le jour de son 16e anniversaire, le 10 août, il pourrait signer son premier contrat professionnel.

En plus de sa vitesse, Sylla est également très doué techniquement et peut jouer à toutes les positions en attaque. Chez les U17, il est utilisé comme attaquant de profondeur, mais sa position de prédilection est plutôt l'aile droite. Il a une nouvelle fois impressionné l'Ajax à la Future Cup, où Anderlecht a terminé à une belle quatrième place, et risque encore de se faire tirer la manche dans le futur.