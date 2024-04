Une excellente nouvelle en vue pour Bruges avant la réception d'Anderlecht ?

Le Club de Bruges a commencé ses Playoffs par un partage au Cercle de Bruges, et a dû faire sans son n°1 Simon Mignolet. Bonne nouvelle : il est de retour à l'entraînement.

Simon Mignolet a connu quelques contretemps ces derniers mois. Au début du mois de mars, le gardien de but du Club de Bruges manquait deux rencontres en raison d'une blessure musculaire. De retour pour le dernier match de la phase classique, Mignolet sortait blessé après 10 minutes à peine.

À 36 ans, cette absence aurait pu s'avérer très problématique pour la suite de sa carrière. Le FC Bruges a entamé les Champions Playoffs sans Mignolet et Nordin Jackers a fait mieux que jouer les bouche-trous, réalisant un excellent match face au Cercle de Bruges.

Mais Simon Mignolet reste un gardien de haut niveau, et le Club sera probablement plus compétitif avec lui. Ca tombe bien : l'ex-Diable Rouge est de retour à l'entraînement. Le FC Bruges a partagé des images d'un entraînement ouvert, lors duquel un millier de supporters sont venus encourager leurs couleurs.

Le Nieuwsblad précise qu'on ignore encore, à ce stade, si Mignolet sera déjà prêt à affronter le RSC Anderlecht. Revenu un peu vite il y a quelques semaines, le vétéran voudra certainement éviter de prendre des risques et mettre en danger sa fin de saison, surtout avec un quart de finale de Conference League en ligne de mire.

Nordin Jackers pourrait donc bien enchaîner et jouer le second match de PO1 ce dimanche contre Anderlecht. Une opportunité pour le gardien de 26 ans, qui n'est que prêté par OHL (sans option d'achat) et se trouve donc à un moment charnière de sa carrière...