OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise affrontera le nouveau club d'un Diable Rouge lors de la préparation

L'Union Saint-Gilloise a vécu une très belle saison 2023-2024. Sous les ordres du coach Alexander Blessin, les Bruxellois ont longtemps cru au titre de champion de Belgique.

Malheureusement, ils ont failli au plus mauvais des moments, au début des Champions Play-offs. Le club a réalisé un catastrophique 0/12. Ils se sont consolés avec une victoire en finale de la Coupe de Belgique.

Alors que l'Euro battra bientôt son plein, l'Union travaille quant à elle déjà en vue de la saison prochaine. Le mercato est actuellement assez clame, avec néanmoins deux arrivées, celles de Vic Chambaere et de Kamiel Van De Perre.

L'Union a d'ailleurs annoncé son premier adversaire dans le cadre de son stage estival de préparation, au Portugal. Le 17 juillet, elle affrontera le Sporting Portugal - futur club du Diable Rouge Zeno Debast - à Faro.

L'équipe débutera sa saison par la Supercoupe de Belgique, le 20 juillet, face au champion de Belgique, le Club de Bruges.

🤝 We face Sporting Clube de Portugal in Faro for a friendly on the 17th of July.



Fans will be able to attend the game. Evening kick-off time and streaming details to be confirmed. pic.twitter.com/etUlP13iRm