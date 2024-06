Un futur adversaire des Diables très impatient : "Le match le plus spécial de ma vie..."

La Belgique démarrera très bientôt son Euro en Allemagne. Les Diables Rouges joueront leur premier match le 17 juin, face à la Slovaquie.

Versée dans le groupe E aux côtés de la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine, la Belgique est considérée comme favorite aux 8e des finales.

Cependant, chaque match peut être un piège et la première rencontre, face à la Slovaquie, pourrait conditionner la suite du tournoi des Diables Rouges.

Il seront attendus de pied ferme par des Slovaques sur-motivés, dont Patrik Hrosovsky. Le milieu de terrain du KRC Genk est très impatient de rencontrer les Diables Rouges.

"Pour moi, c'est peut-être le match international le plus spécial de ma vie. Je n'ai jamais joué contre les Diables Rouges et je vis à Hasselt depuis 5 ans", a déclaré Hrosovsky à Het Belang Van Limburg.

Son fils a d'ailleurs grandi en Belgique et hésite quant à quelle équipe supporter lors de cette rencontre. "Notre fils Alexander est né ici il y a quatre ans et court constamment avec un ballon. Tous ses amis à l'école aiment les Diables rouges. À la maison, on joue tous les jours Belgique-Slovaquie et Alexander change constamment d'équipe. Un jour, il est Patrik Hrosovsky, le lendemain Kevin De Bruyne."