Non, il ne faut pas "flinguer" Jérémy Doku, et voici pourquoi

Jérémy Doku a vécu une soirée compliquée ce lundi. Une fois la Belgique menée, presque aucun de ses dribbles n'est passé... et elle a été menée en bonne partie à cause de lui.

Sur sa première prise de balle, on avait pourtant un grand sourire. Jérémy Doku avait sorti une action "à la Jerre", une chevauchée fantastique depuis sa moitié de terrain en résistant à plusieurs adversaires, et fait le bon geste en bout de course pour aller chercher Kevin De Bruyne.

Malheureusement, ce sera le seul vrai coup de génie de Doku dans ce match. À la 7e minute, l'ailier de Manchester City, pressé contre la ligne de corner, tente une relance suicidaire vers Wout Faes, qui ne s'y attend pas. On connaît la suite.

Une erreur de Doku, et alors ?

"C'est très dur pour Jérémy. Ca lui fait très mal, il ne mérite pas ça. Mais quand un but est encaissé, c'est souvent qu'une erreur est commise, ça arrive, ça fait partie du jeu", relativisait Domenico Tedesco en conférence de presse. Amadou Onana réagissait de manière encore plus ferme de son côté (lire ici).

© photonews

La réaction de Kevin De Bruyne, dans son style, en disait long : "Non, je n'ai rien dit à Doku après cette phase. Pourquoi aurais-je dû ?", lançait-il d'un air las. La vraie réponse est : parce que c'est le rôle d'un capitaine, mais on sait ce que KDB veut dire par là : Jérémy Doku n'a rien fait de mal.

D'abord, parce qu'il n'aurait jamais dû se retrouver acculé dans une telle position, et que d'autres joueurs auraient dû venir demander le ballon pour que la remise en jeu ne se fasse pas vers l'arrière, sur le pauvre Doku. Ensuite parce que malgré le poids de cette erreur (indéniable), Jérémy Doku a continué à essayer.

Clairement en voulant forcer les choses, pour se rattraper, ce qui n'est quasiment jamais une bonne chose à moins de s'appeler Ronaldinho - ou Eden Hazard. "Jerre" est encore loin de ce niveau, mais n'en doutons pas : pour que les Diables relèvent la tête et aillent loin dans le tournoi, il faudra un grand Doku, et c'est le moment de le soutenir plutôt que de l'enfoncer.