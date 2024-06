Un ancien du PSG à la relance en Belgique ?

Le mercato estival n'a pas encore commencé, mais pourtant les rumeurs vont déjà bon train.

Ces dernières années, le PSG a, dans la continuité de son très ambitieux projet sportif, accordé beaucoup d'importance aux jeunes.

Si certains d'entre eux ont porté leurs fruits et ont explosé au plus haut niveau, beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance et n'ont jamais vu leur carrière décoller.

En prêt du PSG ou pour se relancer, certains ont alors fait le choix de signer chez le pays voisin, en Belgique. On pense notamment à l'ancien grand talent Kays Ruiz-Atil, qui vient de signer aux Francs Borains après des échecs au FC Barcelone et Auxerre.

Selon les informations de Foot Mercato, un autre ancien du club parisien pourrait choisir cette destination : Idriss Mzaouiyani (24 ans).

Passé chez les U17 et U19 du PSG, le milieu de terrain a vu sa carrière prendre un tournant assez inattendu, aux Emirats Arabes Unis. Auteur de plusieurs bonnes saisons, il serait désireux de revenir en Europe. Plusieurs clubs belges seraient intéressés par ses services.