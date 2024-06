Pour Arthur Theate, avoir Doku ou Carrasco devant soi change pas mal de choses : "Parfois, il faut faire des sacrifices"

Arthur Theate devrait retrouver sa place de titulaire, samedi, contre la Roumanie. En conférence de presse, le joueur du Stade Rennais a évoqué les adaptations qu'il doit faire dans son jeu en fonction de l'ailier qui évolue devant lui. Doku ou Carrasco, la donne est différente.

De retour de blessure, Arthur Theate a de bonnes chances de retrouver sa place de titulaire, sur le côté gauche de la défense belge, samedi soir, contre la Roumanie. Devant lui, le joueur du Stade Rennais pourrait voir évoluer son ancien coéquipier de club, Jérémy Doku.

Et quand on est défenseur latéral, jouer avec un Jérémy Doku devant soi implique certaines choses. Notamment le fait de faire des courses "dans le vide", afin de lui offrir de l'espace, sans spécialement recevoir le ballon. Toutefois, Arthur Theate a également indiqué, ce jeudi en conférence de presse, qu'il n'est pas toujours positif de venir prêter main forte au déroutant ailier.

"Je préfère l’avoir avec moi que contre. Ça me fait très plaisir de jouer avec Jérémy, je l’ai aussi connu en club. Je garde cette connexion avec lui, je sais comment il joue. Parfois, il faut faire certaines courses "sacrifices". Mais parfois, c'est aussi mieux de le laisser en un contre un et de ne pas lui ramener un défenseur supplémentaire dans les pattes en essayant de dédoubler."

Carrasco et Doku, deux styles très différents auxquels Theate doit s'adapter

L'autre possibilité, c'est de voir Yannick Carrasco devant Arthur Theate pour animer le couloir gauche. Carrasco et Doku sont, évidemment, deux profils très différents, auxquels Theate doit s'adapter.

"Je suis content de jouer avec eux. Ce sont des joueurs très intelligents. Yannick a joué dans des grands clubs, Jérémy joue aujourd'hui à Manchester City. Oui, il défend assez. Il a passé une étape à City, il me soulage bien et me coache bien dans certaines phases. Il y a aussi d’autres joueurs, mais je trouve qu’il fait un boulot monstrueux. C’est toujours un plaisir de jouer avec un Doku en forme."

"C’est une question d’adaptation sur le moment. Doku en un contre un, le mieux est de le laisser, car au Monde, je ne sais pas si quelqu'un peut défendre sur lui. Yannick peut aussi éliminer et combiner, il peut rentrer dans le cœur du jeu et on a plus d’espace devant nous. Des tactiques sont mises en place par le staff en fonction de qui joue, mais évoluer avec des joueurs si intelligents est toujours un plaisir. Johan et Dodi aussi, ce sont des joueurs qui ont une bonne compréhension du jeu."