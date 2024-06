"Mon statut chez les Diables a changé, je me dois d'être un leader sur le terrain"

Wout Faes s'est présenté en conférence de presse, ce vendredi soir, un petit peu plus de 24 heures avant Belgique - Roumanie. La confirmation, s'il en fallait encore une, que le défenseur central de Leicester sera dans le onze de base, probablement pour accompagner Jan Vertonghen.

Très généralement, voir un joueur se présenter en conférence de presse la veille d'un match signifie qu'il y a de très fortes chances de le voir commencer la rencontre le lendemain.

Ce vendredi, c'est Wout Faes qui est venu répondre aux questions des journalistes, quelques instants avant Domenico Tedesco. Le joueur de Leicester accompagnera-t-il Vertonghen face à la Roumanie ? "C'est au coach de faire ses choix", s'est-il contenté de répondre.

Face à la Slovaquie, Domenico Tedesco dirigeait son quinzième match à la tête des Diables. Wout Faes a participé à chacun d'entre eux, sans la moindre exception, alors qu'il ne comptait qu'une seule petite sélection sous Roberto Martinez. Il était monté au jeu à cinq minutes du terme lors d'une victoire contre la Pologne en Ligue des Nations.

Wout Faes, devenu un titulaire indiscutable sous Domenico Tedesco

Les Diables évolueront donc au sein du RheinEnergieStadion de Cologne, demain. Un stade que cette nouvelle génération connaît déjà bien, puisqu'elle y avait battu l'Allemagne lors d'une rencontre amicale, le deuxième match de l'ère Tedesco, en mars 2023. Ayant joué 90 minutes pour la deuxième fois en quatre jours, après le premier match de qualification en Suède, Wout Faes était en train de s'installer dans le onze de base... qu'il n'a plus jamais quitté.

"J'ai su profiter du nouveau vent qui a soufflé, du nouvel entraîneur. Il me donne beaucoup de confiance. L'entraîneur voulait me donner ma chance et ça s'est bien passé. Je n'ai joué qu'une fois ici, mais j'en ai de très bons souvenirs.", lançait celui qui compte 13 titularisations en 15 joutes sous les ordres de Domenico Tedesco.

"Mon statut chez les Diables a changé. Avec mon jeu, je me dois d'être un leader sur le terrain et j'essaye d'aider mes coéquipiers au maximum" a conclu Wout Faes, plus que probablement titulaire face aux Roumains, donc.