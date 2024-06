Joueurs sur le départ, indésirables versés dans le noyau B : plusieurs absents pour les premiers jours de reprise du Standard

L'ambiance est pesante à Sclessin suite aux incertitudes planant au-dessus de l'avenir du Standard. D'un point de vue purement sportif, Ivan Leko n'est pas beaucoup plus avancé.

L'heure est à la reprise au Standard en cette fin de semaine. Après les tests physiques de jeudi, les joueurs ont retrouvé le terrain hier.

Quelques absents sont toutefois à déplorer. Sacha Tavolieri rapporte ainsi que ni William Balikwisha (qui n'a toujours pas prolongé et entre dans sa dernière année de contrat), ni Moussa Djenepo n'étaient avec le groupe. Le dernier cité est cité en Turquie, du côté de Konyaspor.

Stipe Perica et Gilles Dewaele n'étaient pas non plus à l'oeuvre avec l'équipe première, ils ont été relégués dans le noyau B en attente d'un transfert.

Quelle équipe pour Ivan Leko ?

Avec Arnaud Bodart de plus en plus proche de l'AS Roma et Cihan Canak en partance vers Trabzonspor, la situation du Standard continue de pencher dans le sens des départs.

Les Rouches ont toutefois ciblé un gardien bien connu en Ligue 1 pour pallier le probable départ d'Arnaud Bodart.