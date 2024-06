Ca se précise pour Alexander Blessin : le club intéressé est prêt à mettre la somme demandée par l'Union

Alexander Blessin est tout proche de quitter l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur de la RUSG est sur les tablettes de Sankt Pauli, qui est prêt à payer la somme demandée.

Sankt Pauli, promu en Bundesliga, se cherche un nouvel entraîneur suite au départ de Fabian Hürzeler, qui est parti remplacer Roberto De Zerbi à Brighton & Hove Albion. Et le regard du club de la banlieue de Hambourg est tombé sur Alexander Blessin.

L'Allemand a impressionné à la tête de l'Union la saison dernière et remporté la Coupe, mais il est toujours sous contrat avec l'équipe bruxelloise jusqu'en 2025. L'USG avait donc immédiatement montré les crocs et réclamé un montant situé entre 700.000 et un million d'euros.

Sankt Pauli a de son côté touché plus de six millions d'euros pour Hürzeler, et serait donc prêt à payer ce montant pour arracher Blessin à l'Union, affirme le Nieuwsblad.

Mieux : le deal aurait été conclu et accepté par l'Union. Blessin lui-même est au courant de cet intérêt allemand et serait très intéressé à l'idée d'aller entraîner en Bundesliga. Il serait prêt à quitter l'Union, afin également que ses enfants soient scolarisés en Allemagne.