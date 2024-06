Doku meilleur dribbleur de l'Euro : "Oui, et contre la Slovaquie, on a perdu, donc bon..."

Jérémy Doku est actuellement le meilleur dribbleur de l'Euro 2024, et assez loin devant la concurrence. L'ailier des Diables Rouges en est à 9 dribbles réussis... mais n'en fait pas un objectif.

Jérémy Doku présente des chiffres très impressionnants depuis le début de cet Euro 2024. Le Diable est en effet le joueur ayant réussi le plus de dribbles (9), ainsi que celui qui en a réussi le plus par 90 minutes (5,2) dans les deux premiers matchs de poules.

Il devance notamment les deux ailiers de l'Espagne, Lamine Yamal et Nico Williams, pourtant très impressionnants. Mais Jérémy Doku assure qu'il ne s'intéresse pas à ces statistiques. "Si être meilleur dribbleur de l'Euro est un objectif ? Vraiment pas", nous répond-il.

"Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner l'Euro. Si on gagne l'Euro et que je suis le moins bon dribbleur du tournoi, ça me va aussi", sourit ensuite Doku. Un chiffre le prouve : contre la Slovaquie, Doku avait réussi plus de dribbles que toute l'équipe adverse réunie.

Doku préfère rater ses dribbles mais gagner

"Voilà, et au final, nous avons perdu ce match. C'est vrai que si j'ai de bons chiffres de dribbles, c'est généralement que j'ai fait un bon match. Mais au final, ce qui compte, c'est de gagner", insiste "Jerre". "Et tant mieux si j'ai fait un bon match au passage".

Une chose est sûre : pour aller loin dans cet Euro 2024, la Belgique aura besoin d'un grand Jérémy Doku. Et même si le dernier geste doit s'affiner, on démarre sur de bonnes bases. "Je sais qu'il faut être plus efficace dans le dernier geste, oui. Mais c'est déjà bien qu'on se crée tant d'occasions. Peu d'équipes ont autant de situations dangereuses que nous", souligne le Citizen.