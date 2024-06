🎥 Inconsolable Luka Modric, réconforté par un journaliste italien : "Merci pour cet hommage merveilleux"

Après son partage contre l'Italie, la Croatie est pratiquement éliminée de l'Euro 2024. Luka Modric a donc probablement disputé son tout dernier match dans un grand tournoi, et n'a pas caché son émotion.

En termes d'âge de certains joueurs, cet Euro 2024 est décidément celui de tous les records. Lamine Yamal, 16 ans, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire d'un championnat d'Europe, tandis que Pepe, 41 ans, est devenu le plus vieux.

Luka Modric est entré dans l'histoire de l'Euro

Dans tout ça, il ne faudrait pas oublier un certain Luka Modric, qui est devenu le plus vieux buteur de l'histoire d'un Euro, à 38 ans et 289 jours.

Juste après avoir vu Gianluigi Donnarumma arrêter son penalty plutôt bien donné, le Croate, resté aux abords de la surface, pensait inscrire le seul et unique but de la rencontre face à l'Italie... jusqu'à l'égalisation de la Squadra Azzurra dans les derniers instants.

Luka Modric a battu le record détenu par l'Autrichien Ivica Vastic, qui, en 2008, avait marqué à 38 ans et 257 jours. En conférence de presse, un journaliste italien a pris le micro. Non pas pour poser une question à Modric, mais pour rendre hommage au plus grand footballeur croate de tous les temps.

"Luka, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez montré tout au long de votre carrière", a-t-il commencé. "Je voudrais vous demander de ne jamais arrêter de jouer au football, car vous êtes l'un des meilleurs joueurs que j'ai eu le plaisir de commenter."

Plein d'émotion, Modric répond par un simple "Grazie", avant de prolonger. "Je vous remercie du fond du cœur. J'aimerais aussi continuer à jouer au football pour toujours, mais j'ai peur de devoir un jour raccrocher les crampons. Mais rassurez-vous : je continuerai à jouer pendant un moment."