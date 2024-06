🎥 "Soyons positifs, il y a des choses à faire" : Thomas Meunier est de retour, avec un message pour les fans des Diables !

C'est la bonne nouvelle de ce début de semaine. Thomas Meunier a fait son retour dans le groupe des Diables, deux jours avant d'affronter l'Ukraine.

Si, bien sûr, le joueur de Trabzonspor ne sera pas de la partie pour cette dernière rencontre de poules, il pourrait jouer un rôle précieux à partir des 1/8es de finale, si, évidemment, les Diables s'y qualifient.

"Salut à tous, c'est Thomas ! J'ai été très surpris et positivement étonné de tout le soutien qu'on a pu recevoir lors du match à Cologne, et également à Francfort."

"J'espère pouvoir vivre maintenant, plus en tant que supporter, mais en tant que joueur, toute cette magnifique ambiance et atmosphère. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse aller le plus loin possible dans ce tournoi. Soyons positifs, il y a des choses à faire."

Good news from Ludwigsburg, where Thomas Meunier is back with the squad after his recovery in Belgium. 🔙

