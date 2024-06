C'est enfin officiel : Denis Dragus quitte le Standard

Le Standard et Denis Dragus, c'est définitivement terminé. L'attaquant roumain restera en Turquie et signe à Trabzonspor.

Cela faisait plusieurs mois que l'on évoquait avec insistance le transfert de Denis Dragus. L'attaquant de 24 ans n'attendait sans doute plus que l'officialisation.

La voilà donc, enfin. Il a signé au sein du club de Trabzonspor qui l'a recruté en provenance du Standard de Liège. Il était prêté cette saison à Gaziantep.

"Un accord a été trouvé avec le Standard et le joueur lui-même sur le transfert définitif de Denis Dragus dans notre club", a indiqué Trabzonspor dans un court communiqué, sans préciser la durée du contrat.

Dragus s'est relancé à Gaziantep après des prestations mitigées et irrégulières au Standard. Il a marqué 16 buts cette saison.

International roumain présent à l'Euro - et buteur d'ailleurs face à l'Ukraine lors du premier match -, Dragus quitte le Standard pour une somme de deux millions d'euros, assortie de 750 000 euros de bonus garantis. Une plus value de revente à hauteur de 15% a également été convenue.