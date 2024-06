Les exigences extrêmes de la famille Mokio, qui ont conduit à son départ de Gand au profit d'Ajax : les Buffalos sont allés très loin

Jorthy Mokio a quitté - malgré les grands efforts de La Gantoise - la Ghelamco Arena et a signé à l'Ajax. Un transfert qui fait très mal aux Buffalos, car avec le défenseur de 16 ans, ils perdent leur plus grand talent. Et cela, gratuitement.

Le clan Mokio a catégoriquement rejeté les propositions de contrat de La Gantoise et a exigé d'être payé à la hauteur de ce que Mokio vaut, selon eux. Leurs exigences financières étaient extrêmes, incluant un énorme 50% d'un futur montant de transfert, ce qui a fait fuir les clubs européens de premier plan et même posé un obstacle pour La Gantoise, selon HLN. Malgré le fait que Gand ne voulait pas se séparer de son jeune talent, les négociations étaient laborieuses. Les deux parties n'arrivaient guère à se rapprocher. Mokio a tout de même continué à avoir des opportunités en équipe première et a joué quatre matchs, à tout juste 16 ans. Pendant ce temps, la famille Mokio a continué de visiter des clubs intéressés, comme le PSV, l'Ajax et le FC Barcelone. Ils ont volontiers partagé des photos de ces visites sur les réseaux sociaux, ce qui, à Gand, était perçu comme un jeu tactique. Les exigences folles du clan Mokio Fin mai, La Gantoise a présenté une offre ultime avec des chiffres sans précédent pour un talent de 16 ans. Bien que financièrement plus attrayante que celle de l'Ajax, elle ne répondait pas suffisamment en termes de pourcentage de revente à destination du clan Mokio. Les Buffalos ont perdu espoir et Mokio a été écarté de l'équipe première. Quatre clubs étaient encore en lice : Barcelone, le Bayern Munich, le PSV et l'Ajax. Alors que Barcelone avait encore de nombreuses interrogations, l'Ajax a offert une clarté avec un projet sportif concret et une bonne conversation avec l'entraîneur Francesco Farioli. Malgré des offres financières plus élevées dans d'autres clubs, Mokio a choisi l'Ajax. Le Bayern a tenté d'accaparer le deal avec un appel de Vincent Kompany, mais la décision de Mokio était prise. Il a signé un contrat avec l'Ajax jusqu'en 2027. L'Ajax a offert un pourcentage attractif en cas de revente, ce qui a satisfait la famille pour une future vente au sommet.