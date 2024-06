Un premier transfert en vue ? Le Standard fonce sur un joueur passé par les plus grands championnats européens !

Libéré de l'interdiction de transfert, le Standard peut désormais lancer son mercato estival.

Le Standard avait été condamné à une interdiction de transfert temporaire pour le non-paiement de certains salaires. Le club a depuis présenté les preuves demandées et peut désormais recruter à nouveau.

S'il y a beaucoup à dire concernant les départs - en comptant ceux probables lors de cette fenêtre estivale -, le Standard est sur très peu de pistes actuellement.

Le Standard s'intéresse à Jean-Philippe Gbamin

Cependant, un nom vient d'être cité du côté de Liège : celui de Jean-Philippe Gbamin. Le milieu de terrain défensif de 28 ans sera bientôt libre après une expérience à Dunkerque, en Ligue 2.

Selon les informations du journal L'Equipe, le Standard aurait soumis une proposition de contrat à Gbamin. Plusieurs clubs sont également intéressés, notamment en France et plus précisément Metz, mais aussi le CSKA Moscou - son ancien club - et le Hertha Berlin.

Gbamin compte des expériences à Lens, Everton, Mayence et Trabzonspor. International ivoirien, il a valu à une époque 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Everton l'avait recruté pour 25 millions d'euros en 2019.