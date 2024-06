Un problème de taille chez les Diables Rouges ? "C'est vraiment insuffisant !"

Les Diables Rouges ont livré une belle performance contre la Roumanie. Cependant, un élément suscite quelques inquiétudes, à savoir l'efficacité devant le but. Le sélectionneur Domenico Tedesco et Kevin De Bruyne se sont exprimé sur le sujet.

Les statistiques ne mentent pas : la Belgique a mené 62 attaques contre la Roumanie et a tiré 19 fois au but. Neuf de ces tentatives étaient cadrées. Cette victoire étriquée sur le score de 2-0 ne récompense pas les Diables pour leur prestation offensive.

"C'est dommage que nous ayons besoin de tant d'occasions pour marquer", a admis Domenico Tedesco après le match. Il reconnaît que les Diables Rouges auraient dû marquer plus de deux buts dans leurs deux matchs.

"Si vous regardez la qualité des occasions que nous avons créées, marquer deux buts sur ces deux matchs est vraiment insuffisant. Il aurait été possible de marquer contre la Roumanie quatre ou même cinq fois", a-t-il ajouté.

Tedesco souligne cependant le positif, rappelant que la Belgique parvient à se créer des occasions. Mais il sait aussi que l'équipe aurait été soulagée si le deuxième but face à la Roumanie était arrivé plus tôt. "Il est important de se créer des occasions, mais nous devrions aussi pouvoir décider du sort du match plus rapidement."

Kevin De Bruyne, quant à lui, ne se soucie pas beaucoup du manque d'efficacité. "Nous devons rester calmes devant le but, tout le monde veut marquer plus facilement et davantage, mais si nous continuons à jouer de la bonne manière, ces occasions continueront à se présenter."

Le capitaine constate que l'équipe fonctionne bien et sait que les buts finiront par arriver. "Nous ne devons pas trop réfléchir à comment forcer les choses, le rythme viendra naturellement. Le plus important est de continuer à créer ces occasions."