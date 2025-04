La course au titre faussée par une erreur d'arbitrage ? Jonathan Lardot, patron des arbitres, est très clair : "J'attendais une intervention du VAR"

Le Racing Genk aurait bien dû obtenir un penalty contre l'Antwerp, selon le patron des arbitres Jonathan Lardot. Une phase qui pourrait changer beaucoup de choses dans la course au titre.

Le Racing Genk peut légitimement se sentir lésé après sa défaite 0-1 contre l'Antwerp. Un penalty évident aurait dû être sifflé en faveur des Limbourgeois et Jonathan Lardot, responsable de l'arbitrage en Belgique, a reconnu l'erreur.

Lors de la rencontre, Semm Renders a commis une main manifeste dans sa propre surface. Pourtant, à la stupéfaction générale, l’arbitre Jan Boterberg n’a pas désigné le point de penalty, et la VAR n’est pas non plus intervenue, estimant qu’il n’y avait pas d’erreur claire.

"Vu la position de l'arbitre principal, on pouvait s’attendre à une décision sur le terrain. Il avait selon moi une vue dégagée sur l’action. Il y a clairement un geste, et la position du bras n'est pas naturelle", a expliqué Jonathan Lardot dans l’émission Under Review.

Le patron des arbitres poursuit. "J’attendais une intervention du VAR, car le contact est évident si l’on observe les images derrière le but, via la tactical camera. L’attaquant de Genk place une tête et on voit nettement la trajectoire du ballon déviée. Le problème, c’est que le VAR s’est trop concentré sur le moment du contact, en zoomant trop. Si on prend un peu de recul et qu'on suit la trajectoire du ballon au ralenti, on voit clairement la déviation."

Jonathan Lardot tempère toutefois légèrement ses propos. "Il est vrai que la caméra placée dans le but donne une impression faussée de la phase. Sur cette vue-là, on a l’illusion qu’il n'y a pas de contact entre la main et le ballon, mais l’angle opposé montre bien une déviation de la trajectoire."