Malines joue aussi bien que Charleroi mais est distancé pour une raison claire : "On se tire à chaque fois une balle dans le pied"

La deuxième partie de saison de Malines s'avère particulièrement frustrante. Si le niveau de jeu affiché n'a rien à envier à celui des équipes concurrentes, le rendement, lui, reste insuffisant. Et cette tendance se poursuit en Europe Play-offs. Rafik Belghali en a d'ailleurs parlé ouvertement.

Même au Kuipje, Malines n’est pas parvenu à s’imposer. Une nouvelle déception amère, selon Rafik Belghali, qui estime que son équipe avait suffisamment d’opportunités pour faire la différence après avoir pris l’avantage à 1-2. L’ailier algérien a d’ailleurs été au cœur de plusieurs phases importantes : une tête manquée, une frappe sur le poteau et un but refusé pour hors-jeu. "C’est vrai que je peux encore progresser dans le jeu de tête", a-t-il souri à notre micro, après la partie.

Belghali est aussi revenu sur les autres moments clés. "Sur la frappe qui touche le poteau, je ne pense pas que j’aurais pu mieux faire. Et honnêtement, pour le but annulé, j’avais l’impression qu’il y avait hors-jeu. Mais quand l’arbitre a attendu aussi longtemps le verdict de la VAR, j’ai eu un petit espoir." Espoir rapidement douché.

Le jeune joueur n'a pas hésité à critiquer certaines faiblesses récurrentes de son équipe. "J'aurais pu finir le match avec deux buts à mon actif, mais ce sera pour la prochaine fois. On perd encore trop souvent le ballon et on en paie le prix immédiatement." Un constat amer, mais lucide.

À l’inverse, Malines ne profite pas assez des erreurs adverses. "Quand les autres équipes perdent la balle, on ne les punit pas assez. C’est un aspect qu’on doit améliorer." Avec une seule victoire en six matchs d'Europe Play-offs, le bilan est insuffisant. "On aurait dû gagner à Westerlo, ne pas perdre à domicile… Contre Louvain, on devait prendre les trois points, sans discussion."

Belghali a conclu avec une autocritique lucide. "On se tire une balle dans le pied en ne tuant pas ces matchs. La seule défaite vraiment méritée, c’était peut-être à Charleroi. Et encore, on s’était créé des occasions… " Pour espérer mieux sur la fin de saison, Malines devra faire preuve de plus de réalisme, des deux côtés du terrain.