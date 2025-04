Le dernier rescapé d'une année bien maigre : Léandro Trossard portera les espoirs de la Belgique face au PSG

Léandro Trossard est le dernier représentant belge engagé en demi-finales de Ligue des Champions. Le Diable Rouge pourrait jouer un rôle important dans la double confrontation face au PSG.

Le sprint final approche à grands pas, que ce soit sur les pelouses belges ou européennes. Ce mardi soir, la première demi-finale aller de la Ligue des Champions opposera Arsenal au Paris Saint-Germain.

Cette rencontre sera marquée par la présence du dernier Diable Rouge encore en lice dans la compétition : Leandro Trossard. Repositionné dans l’axe de l’attaque d’Arsenal depuis les retours de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, le joueur belge de 30 ans traverse une période faste. Auteur de trois buts lors des deux dernières rencontres, il devrait être à nouveau titularisé par Mikel Arteta et pourrait jouer un rôle déterminant dans cette double confrontation face aux Parisiens.

Formé au Racing Genk et passé par Brighton, Trossard vivra à cette occasion la plus grande affiche de sa carrière européenne. À noter qu’il est le seul Belge encore en course dans une demi-finale de Coupe d’Europe cette saison, puisque Roméo Lavia n’a pas été inscrit dans la liste européenne de Chelsea.

Cela tranche nettement avec la saison 2022-2023, où pas moins de sept Belges avaient atteint ce stade de la Ligue des Champions : Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi.

En l’espace de dix ans, Trossard devient le 16e joueur belge à accéder aux demi-finales de la C1, une liste prestigieuse où l’on retrouve également Yannick Carrasco, Simon Mignolet, Radja Nainggolan, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Jason Denayer et Julien Duranville.