Mike Penders a-t-il terni son image contre l'Antwerp ? "Ça ne lui ressemble pas, c'était vraiment n'importe quoi"

Mike Penders a surpris lors du match contre l'Antwerp en provoquant soudainement Tjaronn Chery alors qu'il allait tirer un penalty. Dans le nord du pays, les analystes d'Extra Time ont commenté cette situation.

L’Antwerp s’est imposé le week-end dernier à Genk sur le plus petit écart, 0-1. Le seul but de la rencontre a été inscrit sur penalty, permettant au Great Old de repartir avec les trois points.

Mais plus que le résultat, c’est le comportement de Mike Penders, le gardien de Genk, qui a attiré l’attention. Lors du penalty tiré par Tjaronn Chery, Penders s’est livré à une scène plutôt théâtrale en tentant de déstabiliser le tireur. Une attitude surprenante, commentée sur le plateau d’Extra Time.

Franky Van der Elst a regretté l’image renvoyée par le gardien. "C’est un peu dommage. Ce n’est pas vraiment ce qu’on attend d’un joueur à ce niveau." Peter Vandenbempt a lui aussi été surpris. "Ce comportement contraste totalement avec ce qu’on voit habituellement chez lui : un gardien serein, posé, sans fioritures. Ce cinéma n’avait aucun intérêt."

Wesley Sonck, qui a connu Penders en équipe nationale chez les jeunes, a confirmé que cette attitude ne lui ressemblait pas. "Je ne le reconnais pas. Ce n’est pas du tout son style. Peut-être a-t-on voulu lui souffler une idée, mais ce genre de choses finit toujours par se retourner contre vous."

Après la rencontre, Chery a affirmé que Penders était venu lui présenter ses excuses, un geste salué par Sonck. "Voilà, ça, c’est le Mike que je connais. C’est un vrai gentil. Je ne pense pas qu’on le reverra refaire ça."