Le Real Madrid prêt à briser ses habitudes pour Thibaut Courtois, une exception que Luka Modric pourrait envier

Alors qu'il va entrer dans sa dernière année de contrat, Thibaut Courtois pourrait prolonger son séjour au Real Madrid. Les Merengues souhaitent conserver le meilleur gardien du monde à bord.

Thibaut Courtois reste, lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens, un pilier incontournable du Real Madrid. Dès qu’il est apte physiquement, il est généralement le premier nom que Carlo Ancelotti inscrit sur sa feuille de match. Le gardien belge continue de démontrer semaine après semaine à quel point il est précieux pour les Merengues.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Courtois voit néanmoins son avenir déjà au centre des discussions au sein du club madrilène. D’après les informations relayées par Het Nieuwsblad et Relevo, en Espagne, le Real Madrid aurait entamé des démarches en vue d’une prolongation de contrat. La direction sportive souhaiterait s’assurer de conserver son gardien vedette pour plusieurs saisons supplémentaires.

Thibaut Courtois, parti pour rester au Real Madrid

De son côté, le Diable Rouge se sentirait toujours aussi bien à Madrid. L’attachement est réciproque et une prolongation jusqu’en 2028 serait à l’étude. Un accord pourrait intervenir dans les mois à venir, renforçant encore un peu plus le lien entre le joueur et la maison blanche. Au Real Madrid, une prolongation de deux ans serait d'ailleurs exceptionnelle pour un joueur de plus de 30 ans. Luka Modric, prolongé d'un an depuis plusieurs saisons, peut en témoigner.

Arrivé en 2018 en provenance de Chelsea pour un montant de 35 millions d’euros, Thibaut Courtois s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs gardiens au monde sous le maillot du Real. Sa régularité, ses arrêts décisifs et sa personnalité en font un leader naturel du vestiaire.

Depuis ses débuts dans la capitale espagnole, l’ancien joueur du Racing Genk a déjà disputé 279 rencontres sous les couleurs madrilènes. Une longévité qui témoigne de son importance et d’une relation qui semble partie pour durer.