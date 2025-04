Le Club de Bruges espère entre 10 et 15 millions mais pourrait le perdre gratuitement : un Blauw & Zwart prêt à retourner dans son pays natal, avec l'Arabie Saoudite qui suit de près

Le Club de Bruges pourrait perdre Ferran Jutglà pendant l'été. L'attaquant espagnol, arrivé du FC Barcelone en 2022, ne dispose plus que d'une année de contrat et aucune discussion sur une prolongation n'a eu lieu. Un transfert semble donc imminent.

Alors que des discussions sont en cours avec d'autres joueurs, notamment Kyriani Sabbe, concernant une éventuelle prolongation de contrat, la situation de Ferran Jutglà semble étonnamment calme. Le Club de Bruges pourrait, de cette manière, risquer de perdre son attaquant espagnol sans vraiment avoir son mot à dire.

Avec seulement une année restante dans son contrat, Jutglà pourrait partir cet été, et le club brugeois semble déjà anticiper ce départ en visant un nouvel attaquant. Actuellement, le club de la Venise du Nord compte déjà deux attaquants sous contrat avec Nilsson et Vermant, ce qui lui permettrait de financer un nouveau renfort offensif si Jutglà venait à partir.

Les clubs espagnols veulent le rapatrier

L'hiver dernier, Jutglà avait déjà attiré l'attention de clubs espagnols tels que Séville. Selon plusieurs sources ibériques, le joueur était ouvert à l'idée d'un transfert, mais il est finalement resté au Club de Bruges, où son rôle est devenu plus central en seconde moitié de saison. Toutefois, l'intérêt pour l'attaquant espagnol ne semble pas faiblir, et des clubs de La Liga continuent de le suivre de près.

Séville et Villarreal se montreraient particulièrement intéressés par Jutglà, bien que des obstacles subsistent. Séville, en raison de ses contraintes salariales, et la Real Sociedad, qui attend une vente éventuelle de Takefusa Kubo, sont actuellement en attente d'une évolution dans leurs plans.

Jutglà, qui avait brièvement fait ses armes au FC Barcelone sous Xavi, reste un attaquant réputé en Espagne pour son sens du but. En Belgique, il a marqué 13 buts et délivré 6 passes décisives cette saison, ce qui alimente l'intérêt autour de lui. Gérone, qui se prépare pour une participation aux compétitions européennes, semble également une destination crédible. Le club catalan, cherchant à renforcer son attaque, voit en Jutglà un profil qui pourrait parfaitement s'intégrer dans leur jeu offensif dynamique. De plus, son passé à l'Espanyol le rend particulièrement populaire dans la région.

L'Arabie Saoudite suit aussi la situation

Toutefois, une autre option pourrait se présenter, puisque la Saudi Pro League suit aussi la situation. Selon certaines sources, Jutglà aurait déjà reçu des offres financières bien plus intéressantes que celles proposées par les clubs espagnols.

Néanmoins, l'Espagne semble être la destination préférée du joueur, qui exprimerait son envie de relever un nouveau défi, après avoir trouvé la Belgique un peu trop monotone à son goût. Cette envie de changement rend son transfert estival d'autant plus probable.

Le Club de Bruges devra donc se décider rapidement : vendre Jutglà cet été pour éviter de le perdre gratuitement l'année suivante ou risquer de le voir partir sans indemnité. Une chose est certaine, si la situation ne change pas rapidement, la fin de l'histoire entre Jutglà et le Club Bruges semble inévitable.