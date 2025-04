Anderlecht progresse, Yari Verschaeren s'épanouit dans un nouveau rôle : "Mais ces erreurs pourraient nous coûter cher"

4241

Verschaeren, satisfait de la solidité d'Anderlecht à Gand, souligne les progrès de l'équipe et son adaptation à un rôle plus bas sur le terrain. Malgré quelques erreurs à corriger, les Mauves restent en course pour l'Europe avant la finale de Coupe.

Yari Verschaeren et ses coéquipiers savaient d’avance que le déplacement à Gand ne serait pas une partie de plaisir. "On se doutait que La Gantoise allait tout donner après sa lourde défaite (5-0 au match aller). C’est pourquoi nous avons essayé de rester solides. Et cela a fonctionné", a-t-il analysé après une rencontre disputée. Le large succès au Lotto Park avait déjà offert un bon bol d'air au Sporting. "Cette victoire nous a vraiment fait du bien", a reconnu Verschaeren. "Aujourd’hui, nous avons encore montré de belles choses avec le ballon. Mais il reste quelques erreurs à gommer. Ce genre de fautes pourrait nous coûter cher à terme." Un nouveau rôle pour Yari Verschaeren à Anderlecht Interrogé sur l’évolution du jeu proposé par le groupe de Besnik Hasi, le milieu de terrain reste mesuré. "C’est difficile de dresser un bilan complet à ce stade, mais on progresse match après match. Tant que cette évolution est là, on peut être satisfaits." Sur le plan personnel, Verschaeren semble également trouver son équilibre dans une nouvelle position sur le terrain. "Je joue un peu plus bas qu’avant. En seconde période, j’ai eu davantage le ballon et pu distribuer le jeu. C’est un rôle qui me convient." Grâce à ce succès important en déplacement, Anderlecht conserve sa quatrième place, synonyme de qualification directe pour l’Europe. Le club bruxellois disputera par ailleurs la finale de la Coupe de Belgique dimanche contre le Club de Bruges.