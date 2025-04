Encore une mauvaise nouvelle pour Besnik Hasi : un nouveau forfait se précise à Anderlecht pour la finale de la Coupe de Belgique

C'est toujours aussi décimé qu'Anderlecht défiera le Club de Bruges en finale de Coupe de Belgique. Il faudra, de plus, ne pas perdre de nouveau joueur ce jeudi contre l'Antwerp.

Depuis plusieurs semaines, les conférences de presse de Besnik Hasi ressemblent de plus en plus à des bilans médicaux. Les absents ne manquent pas au Lotto Park et le T1 des Mauves doit composer avec un groupe réduit.

On l'a déjà bien compris depuis longtemps, Jan Vertonghen ne jouera pas de rôle majeur d'ici à la fin de la saison. Le joueur le plus capé de l'histoire des Diables aura probablement droit à des adieux lors du dernier match, mais il n'est pas en mesure de tenir sa place avec fiabilité au centre de la défense.

La grande crainte du club bruxellois se confirme, elle aussi, de plus en plus : revenu en fin de phase classique mais à nouveau blessé dès la première journée des Champions Play-offs, Mario Stroeykens ne sera pas en mesure de tenir sa place dans le onze et pourrait ne même pas faire partie du groupe qui tentera de soulever la Croky Cup (lire ici).

Sardella devrait aussi manquer la finale de Coupe de Belgique

Au rayon des potentiels titulaires, Besnik Hasi espérait au moins récupérer Killian Sardella pour peupler son couloir droit. Mais, selon le Nieuwsblad, le défenseur latéral ne s'entraîne toujours pas avec le groupe et ne sera pas en mesure de tenir sa place.

Hasi devra donc plus que probablement compter sur le même noyau qui vient de battre La Gantoise à deux reprises. Tout en espérant que jeudi, à l'Antwerp, aucun autre joueur ne rallie le rang des blessés.