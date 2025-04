La finale, "du 50-50" ? Dendoncker exagère, mais Anderlecht affronte peut-être Bruges au meilleur moment

Leander Dendoncker a estimé après la victoire à Gand que les chances d'Anderlecht contre le Club de Bruges en finale de la Croky Cup étaient "du 50-50". Une exagération évidente, mais...

"C'est du 50-50 : ils ont une très bonne équipe, nous avons une très bonne équipe". Sans surprise, ces mots, prononcés par Leander Dendoncker après la victoire à la Planet Group Arena, ont fait sourire. Ils sont bien sûr un peu exagérés, nourris de ces poncifs habituels du footballeur - match après match, l'important c'est les trois points... - dont les Anderlechtois made in Neerpede sont souvent friands.

Mais derrière le cliché qui prête au rire, une réalité : le RSC Anderlecht est dans un bien meilleur état d'esprit à quelques jours de la finale qu'avant cette double confrontation avec La Gantoise. Après chacune des trois défaites inaugurales du Sporting dans ces Playoffs, la même question revenait inlassablement auprès des Mauves : "L'important, c'est la finale, de toute façon, non ?".

Anderlecht arrivera soulagé en finale

Certains le reconnaissaient sans détour, mais Colin Coosemans (et quelques autres, tout de même) avait souligné l'évidence : "Vous croyez qu'on va se lever le matin de la finale et aller la gagner ? Ca ne marche pas comme ça. Il faut construire quelque chose d'ici là", s'agaçait-il.

Arriver au Heysel sans gagner un seul match aurait en effet été la pire des choses à faire. Anderlecht ne pouvait pas lâcher la rampe, et après le 0/9 du début de saison, un peu prévisible, a réussi à se ressaisir : le 6/6 contre Gand a fait du bien à tout le monde.

Pour plein de raisons : les automatismes s'installent plus facilement quand on domine un match, la confiance des attaquants grandit quand ils marquent, celle des défenseurs quand ils n'encaissent pas. Niveau poncifs, on se met au niveau de Leander Dendoncker en soulignant tout ça.

Mais en battant La Gantoise deux fois, Anderlecht s'est aussi rassuré au classement. Le top 3, ce n'est plus la peine d'en rêver, mais les Mauve & Blanc devaient au moins s'assurer d'être les best of the rest, la meilleure équipe parmi les trois "autres" participants aux Champions Playoffs. Un bon résultat à l'Antwerp et la 4e place sera presque acquise.

Mieux : si Anderlecht termine 4e puis perd la Coupe, même pas besoin de passer par les barrages contre une équipe de Europe Playoffs gonflée à bloc : Bruges ferait "redescendre" le ticket européen d'un étage, et c'est le 5e qui irait disputer ces barrages. Bref : même si seule une victoire en Coupe impliquerait une saison vraiment réussie pour le RSCA, au moins, un ticket européen paraît désormais presque certain. C'était le strict minimum, et Anderlecht est proche de l'avoir assuré.