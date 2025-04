Inédit : l'ACFF va organiser sa première journée portes ouvertes pour les passionnés de football belge

Le samedi 21 juin, l'ACFF organisera sa première journée portes ouvertes au Proximus Basecamp de Tubize. De nombreuses activités seront disponibles pour les passionnés.

L'ACFF vient de l'annoncer sur ses différents réseaux sociaux : l'Association des Clubs Francophones de Football organisera sa première journée portes ouvertes, le samedi 21 juin au Proximus Basecamp de Tubize.

Les passionnés pourront découvrir les coulisses du football amateur et participer à une journée remplie d'activités. Des matchs et des entraînements pour toutes les catégories, masculines et féminines, seront à voir, ainsi que bien d'autres choses.

L'ACFF a en effet prévu un Festifoot pour les U6 et U7, un Foot4Girls festival ainsi que des démonstrations de Handifoot : grands et petits, hommes et femmes, tout le monde pourra trouver son compte lors de cette journée inédite.

A l'intérieur, les intéressés pourront également suivre des formations pour les entraîneurs ainsi que des sessions d'information sur l'arbitrage et l'utilisation du VAR et des conférences sur le développement du football en Belgique.

Les supporters pourront donc découvrir l'environnement dans lequel nos équipes nationales se réunissent lors des trêves internationales, et plus globalement le berceau du football en Belgique francophone.