C'est officiel : Denis Odoi quitte Bruges et rejoint un autre club du top 6

Il ne manquait que l'officialisation, et la voici. Denis Odoi, 36 ans, est laissé libre par le Club de Bruges ; il s'engage donc gratuitement à l'Antwerp.

L'Antwerp de Jonas De Roeck devrait, la saison prochaine, se reposer en bonne partie sur le talent de jeunes joueurs prometteurs, qu'ils soient issus du centre de formation du Great Old ou bien de nouvelles recrues.

Le budget du club sera en effet revu à la baisse, Paul Gheysens connaissant quelques difficultés sur ce plan, et on ne devrait donc pas voir débarquer de grands noms au Bosuil. Il faudra toutefois aller chercher de l'expérience, et un pas a déjà été fait en ce sens.

Denis Odoi (36 ans), non prolongé par le FC Bruges, débarque en effet à l'Antwerp. C'était déjà dans l'air depuis plusieurs jours et le Matricule 1 a officialisé la nouvelle ce mercredi.

Welkom op de Bosuil, Denis Odoi! 👋🔴⚪



De Ghanese international komt transfervrij over van Club Brugge en heeft een contract getekend voor twee seizoenen. Odoi (36) is een polyvalente speler die met zijn ervaring van groot belang kan zijn in de jonge kleedkamer van RAFC. ✍️🇬🇭… pic.twitter.com/kDen32Ylxh — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 26, 2024

L'international ghanéen, auteur d'une belle saison dans un rôle de joker chez les Gazelles (39 matchs), a signé pour deux saisons, une belle preuve de confiance.

Ce sera le 6e club belge d'Odoi, qui avait percé à OHL et Saint-Trond avant d'être transféré au RSC Anderlecht en 2011. De 2013 à 2016, il se relançait assez à Lokeren pour décrocher un transfert prestigieux à Fulham, où il connaîtra la Premier League.

L'Antwerp s'offre également là un... Diable Rouge, puisque Denis Odoi a porté les couleurs de la Belgique à une seule occasion, lors d'un amical face au Monténégro en 2012, avant d'opter pour le Ghana et notamment disputer le Mondial 2022.