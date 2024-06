Le renfort le plus cher de l'histoire du Club de Bruges proche de rejoindre un Diable et un ancien du Standard loin du championnat belge

Roman Yaremchuk devrait définitivement quitter le Club de Bruges cet été. Son avenir devrait se situer en Turquie.

Le Club de Bruges s'en voudra longtemps d'avoir dépensé pas moins de 17 millions pour attirer Roman Yaremchuk il y a deux ans. L'Ukrainien n'a été que l'ombre de l'attaquant qu'il était à La Gantoise.

Malgré son prêt à Valence et son beau but inscrit à l'Euro avec l'Ukraine, le joueur de 28 ans est toujours dans une impasse chez les Blauw en Zwart, avec qui il est toujours lié jusqu'en 2026.

La direction brugeoise veut définitivement le revendre dès cet été et travaille à le recaser depuis plusieurs mois. Selon Sacha Tavolieri, un accord a été trouvé avec Trabzonspor pour un montant estimé à 8 millions. Un contrat de trois ans (plus une saison en option) est sur la table.

Roman Yaremchuk encore indécis ?

Après Cihan Canak (dont l'arrivée a été officialisée dans la journée) et Thomas Meunier (débarqué il y a six mois), le club turc pourrait donc à nouveau se tourner vers le football belge pour remplacer un certain Paul Onauchu, qui va revenir à Southampton.

Le hic ? Il manque encore l'accord de Yaremchuk. Fenerbahce est également sur le dossier présente l'avantage de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine.