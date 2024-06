Alors celle-là, on ne l'avait pas vue venir : comment Kevin De Bruyne aurait pu devenir international burundais

Le football belge compte dans ses sélections beaucoup de joueurs binationaux. On n'imaginait pas que Kevin De Bruyne était lui aussi éligible pour défendre les couleurs d'une autre nation.

Qu'ont en commun Kevin De Bruyne et le Burundi ? A priori, pas grand-chose. KDB est le capitaine des Diables Rouges et vient récemment de fêter sa centième sélection avec la Belgique.

De son côté, le Burundi, pays d'Afrique de l'Est situé entre la République Démocratique du Congo, la Tanzanie et le Rwanda, n'est que 140e au classement FIFA, coincé entre les Iles Féroé et le Surinam.

Ce que l'on ignorait, c'est que la sélection burundaise aurait légalement pu compter De Bruyne dans ses rangs. ESPN rappelle ainsi qu'Anna, la mère du divin rouquin, est née au Burundi et que son rejeton était totalement éligible pour jouer avec la sélection locale selon les règles de la FIFA.

Kevin De Bruyne, un cadeau du ciel pour les Diables Rouges

D'origine britannique, Anna a vu le jour au Burundi, ses parents ont ensuite souvent déménagé (notamment en Côte d'Ivoire et à Londres) pour des raisons professionnelles.

Apparu pour la première fois chez les Diables Rouges lors d'un match amical contre la Finlande en 2010, Kevin De Bruyne a dû attendre un déplacement au Pays de Galles en septembre 2012 pour faire ses débuts en match officiel. Il aurait donc théoriquement pu, s'il estimait que la Belgique prenait trop de temps à le rappeler, tourner le dos aux Diables pour représenter le Burundi.