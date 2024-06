L'analyse d'un ancien Diable Rouge pour battre la France

La France se dresse sur la route des Diables Rouges pour une place en quarts de finale qui s'annonce déjà très compliquée à décrocher.

La tâche s'annonce extrêmement difficile pour la Belgique face à la France, car les Diables n'ont pas été convaincants jusqu'à présent et l'historique des quelques rencontres récentes entre les deux nations ne jouent pas non plus en notre faveur.

La dernière victoire contre les Français remonte à 2015, c'était en amical (3-4) à Paris. Depuis, deux défaites ont suivi et à des moments cruciaux : 1-0 en demi-finale de la Coupe du monde 2018 et 2-3 en demi-finale de la Ligue des nations en 2021.

Pour cette rencontre, Marc Degryse tire les leçons de la dernière rencontre face aux Bleus ainsi que des rencontres des Diables contre l'Allemagne et l'Angleterre au cours de l'année écoulée : "Dans ces trois matches nous avons à chaque fois mené 0-2, et par trois fois, l'équipe belge n'a jamais eu plus de 50 % de possession de balle", évoque l'analyste dans Het Laatste Nieuws.

Pour lui, il y a un plan clair à suivre : "Les meilleurs résultats de Tedesco ont été obtenus en changeant le style de jeu. Je pense que ce n'est pas une coïncidence si, lors de ce Championnat d'Europe, nous avons obtenu 4 sur 9 dans les trois matches où la Belgique avait la possession."

"Tedesco doit laisser le ballon à la France et la bloquer juste en dessous du rond central. Viser 40 % de possession de balle. De plus, il faudra marquer trois buts pour gagner car si on regarde les matches dont j'ai parlé, on marque deux buts mais ils n'ont pas suffit."