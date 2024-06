Les défenses, le paradoxe Kanté et le pronostic de Thibaut Peyre avant France - Belgique : "Je ne veux manquer de respect à personne, mais..."

France - Belgique, une affiche entre les deux pays présents dans le cœur de Thibaut Peyre. Le défenseur central français, qui compte plus de 200 matchs en Pro League, nous a préfacé cette rencontre, avant de livrer son pronostic.

Avec Thibaut Peyre, le défenseur central français qui compte plus de 200 matchs en Pro League, nous avons préfacé le huitième de finale de l'Euro entre la France et la Belgique (lire la première partie de notre entretien). Avec lui, nous avons évidemment évoqué et comparé les lignes défensives des deux équipes.

"Je ne veux manquer de respect à personne. Mais cette défense centrale Faes - Debast alignée au premier match... Ce sont tous les deux des bons joueurs, mais... De l'autre côté, les mecs (sic.) jouent à Arsenal, au Bayern Munich, à Barcelone,... Je ne me fais pas trop de souci pour eux."

"Intrinsèquement, je pense que la France est plus forte. Mais sur un match, ça ne veut absolument rien dire. Il y a le folklore autour et tout ce qui suit. Personnellement, j'ai très envie de voir un bon match entre les deux pays que j'ai dans mon cœur."

Giroud et Lukaku, comparables ?

Comme il nous le disait lors de la première partie de cette interview, l'efficacité, qui a manqué aux deux équipes lors de la phase de poules, devrait être la clé de la rencontre. Si d'un côté, Romelu Lukaku est toujours le titulaire à la pointe de l'attaque des Diables, Olivier Giroud a perdu sa place chez les Bleus, au profit de Marcus Thuram et d'un Kylian Mbappé souvent placé dans l'axe. Celui qui avait remporté la Coupe du Monde 2018 sans inscrire le moindre but est dans le groupe, mais ne compte que 45 minutes de jeu depuis le début du tournoi.

"L'absence de Giroud, c'est un choix de l'entraîneur. J'aime bien Lukaku, j'aime bien Giroud. Même s'il est moins mobile, c'est plutôt un point de fixation pour les autres autour de lui. Les deux joueurs ont des qualités très différentes, mais sont capables de dévier le ballon pour créer une occasion dangereuse. Giroud a été critiqué toute sa carrière, mais il est devenu une légende dans chaque club dans lequel il est passé."

Le paradoxe N'Golo Kanté

Depuis son départ de Malines en janvier 2023, Thibaut Peyre porte les couleurs d'Al-Batin, en deuxième division saoudienne. Là, il peut donc observer chaque semaine les performances des grands joueurs européens ayant décidé de terminer leur carrière au Moyen-Orient. Parmi eux, N'Golo Kanté, qui surprend. Après une saison passée en Arabie Saoudite, le médian français impressionne encore. Et pourtant...

"Quand je le vois en Arabie Saoudite, ce n'est pas du tout le même joueur qu'à l'Euro. Les joueurs sont forcément moins bons autour de lui, mais il ne semble pas vraiment heureux. En tout cas, les gens sont déçus de son rendement. Il a été énorme avec l'Équipe de France lors des deux premiers matchs. Mentalement, il est peut-être tellement content d'être là que ça peut expliquer sa motivation et ses performances. Mais alors, je me demande quel est le problème en Arabie Saoudite."

En conclusion, la rencontre entre la France et la Belgique devrait assurément être équilibrée, malgré l'avantage des Bleus sur le papier. Pour Thibaut Peyre, "la Belgique a environ 30% de chances de se qualifier." Sera-ce suffisant ? Réponse lundi soir, à Düsseldorf !