Une double revanche à prendre face à la France : "On devait les mener 0-3 à l'époque..."

La France, pour certains Diables, ce n'est pas 2018, mais bien 2021 et l'incroyable défaite 2-3 après avoir complètement dominé les Bleus. Et Youri Tielemans, s'il n'a pas joué à Saint-Pétersbourg, était bien là à Turin...

Ah, Belgique-France... un derby, si on peut l'appeler comme ça, et une rivalité qui - avec ses hauts et ses bas - date du tout début de l'histoire du football belge. Après tout, la France était le tout premier adversaire international de la Belgique. C'est même lors d'un amical contre les Bleus que les Belges ont gagné leur surnom de "Diables Rouges".

Mais c'est bien sûr depuis 2018 et une demi-finale à Saint-Pétersbourg que la rivalité a pris une autre ampleur. Puis est venu 2021, et une nouvelle déception en Ligue des Nations. "C'est vrai que ce sont des souvenirs qui ont mal tourné pour nous. Mais c'est le genre de souvenir que tu prends avec toi pour progresser dans ta carrière", relativise Youri Tielemans au moment d'évoquer, depuis le château de Monrepos, le 8e de finale à venir face à la France.

Tielemans a de mauvais souvenirs de la France

En 2018, le match avait été très serré et s'était décidé sur une phase arrêtée. En 2021, par contre, les Diables avaient tout en mains, et ont gâché une avance de de deux buts. "Tout était parfait à Turin, on ne pouvait pas faire grand chose de mieux. Nous avions même eu les occasions pour faire le 0-3 et aurions dû les mettre au fond", se rappelle Tielemans.

© photonews

"On ne le fait pas, et derrière, c'est l'expérience, le métier, probablement... Ce n'est pas pour rien que la France a deux étoiles sur son mailllot", résume le médian d'Aston Villa, lui-même fautif dans ce match en ayant notamment provoqué un penalty. "Ca ne m'anime pas spécialement d'un sentiment de revanche, car ça amènerait de la frustration et une volonté de forcer les choses en jouant. Provoquer un penalty, ça arrive. Je dois jouer mon jeu".

En 2018, Youri Tielemans n'était pas monté au jeu. "Les deux éliminations ont été douloureuses sportivement. Car à Turin, tu ne peux jamais perdre ce match, ça ne doit jamais arriver. Mais perdre sur corner en demi-finale de Coupe du Monde... ça fait mal aussi", compare-t-il.

C'est souvent ce qui a fait la différence en faveur de la France ces dernières années : une énorme efficacité. "On le sait, c'est une équipe qui sait comment gagner en grand tournoi. Ca peut venir de partout avec eux, et même sans faire la meilleure phase de poules, la France fait partie des favoris à la victoire finale. Il faudra être à notre meilleur niveau".