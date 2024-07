Domenico Tedesco explique pourquoi il a laissé un Lukaku fantomatique sur le terrain

Romelu Lukaku aura traversé le tournoi comme une âme en peine. Malchanceux lors des deux premiers matchs, il aura ensuite été catastrophique sur les deux suivants.

Fin de tournoi pour la Belgique, et aucun but pour Romelu Lukaku. À l'heure de faire un onze des "flops" du tournoi, c'est une certitude : l'attaquant des Diables Rouges sera souvent désigné. Face à la France, Lukaku a disputé l'un de ses pires matchs en sélection, du moins de récente mémoire et depuis qu'il fait l'unanimité.

"Nous n'avons pas eu énormément de chance dans cet Euro, je tiens à le rappeler. Que ce soit avec la VAR ou avec cet auto-goal cette fois", regrette Domenico Tedesco. "Mais face à la Slovaquie, la Roumanie, nous nous sommes créés des occasions. Auriez-vous imaginé que Romelu Lukaku rentre à la maison sans marquer un but, que Jérémy Doku ne donne pas d'assist ? C'est dommage car leurs performances méritaient mieux".

Romelu Lukaku, touché mentalement par ses buts annulés ?

Lukaku, le nom est lâché, et Tedesco a dû justifier sa décision de laisser le n°10 toute la rencontre sur la pelouse alors que Loïs Openda est sorti à l'heure de jeu. "Nous avons entièrement confiance en Romelu, il a déjà prouvé à de nombreuses reprise qu'il était l'homme de la situation", explique le sélectionneur.

"C'est un attaquant complet, il pèse sur les défenses, il est dangereux dans toutes les situation. Il y a beaucoup de raisons de le laisser sur le terrain", assure Tedesco. "Romelu a vécu un tournoi difficile. Normalement, il aurait dû être meilleur buteur en phase de poules, et là, il quitte le tournoi sans aucun but. C'est dur".

Durant ce tournoi, Romelu Lukaku ne se sera jamais adressé à la presse, se murant dans un silence malheureusement assez typique de sa part dans ce genre de situation. Mais surtout, les trois buts annulés ont paru créer une chape de plomb dont il n'est jamais parvenu à se libérer...