Quelques Diables ont manqué leur grand moment : les cotes de France-Belgique

Était-ce un mauvais match sur tous les plans pour nos Diables Rouges ? Probablement pas. Était-ce suffisant pour espérer mieux ? Non, et c'est parce que certains sont passés au travers : voici nos ultimes cotes dans cet Euro 2024.

Casteels (7)

Quel tournoi il aura sorti. Impérial dans les airs, serein au pied, propre à la relance, et décisif sur une frappe déviée de Tchouameni. Il n'est d'ailleurs trompé que sur une frappe déviée.

Theate (4)

Tout le match, le danger est venu de son flanc et des pieds de Jules Koundé. Quand votre opposant direct est nommé homme du match, il y a un souci...

Vertonghen (6)

L'une ou l'autre relance hasardeuse mais dans l'ensemble, il a tenu son rang. Ce n'est que sur un coup de malchance qu'il a "causé" le 1-0.

Faes (7)

À part un duel de la tête perdu face à Thuram, c'était un sans-faute et une présence rassurante. Un duel magnifiquement gagné contre Mbappé qui a contribué à plonger la star adverse dans le doute.

Castagne (5)

Loin d'être le plus mauvais sur le terrain, Timothy a tenté d'amener le surnombre, et globalement a évité de se retrouver trop pris dans son dos. Le danger est surtout venu de l'autre côté.

Onana (4,5)

Sa première mi-temps était très solide, sa seconde sujette à des moments d'errement et surtout à trop peu d'impact. On attendait un jeu bien plus rugueux de sa part, dans le bon sens du terme.

© photonews

De Bruyne (6)

Cette fois, le capitaine a levé la tête et tout tenté jusqu'au bout. Malheureusement, son replacement par Domenico Tedesco était synonyme de sacrifice de sa part, et il a parfois manqué de présence dans les 25 derniers mètres. Sa frappe en fin de rencontre aurait pu ouvrir le score et changer le cours du match.

Carrasco (3,5)

Insuffisant. Mais par deux fois dans cet Euro, Tedesco a décidé de l'aligner à un poste qui n'est pas le sien, plutôt que de titulariser un joueur de métier. Le sélectionneur a une énorme part de responsabilité dans ces deux échecs.

© photonews

Doku (5)

Très souvent pris à 2 voire 3, il n'a pas abandonné et a continué à semer la zizanie dans la défense française, sans jamais réussir le geste qu'il fallait en fin de course. Il faudra régler ça pour 2026...

Openda (6)

Que ce soit lui qui sorte à l'heure de jeu est incompréhensible. Pas en réussite dans les derniers gestes certes, Loïs, titulaire surprise, a mis un bon pressing et amené beaucoup dans ses déplacements.

Lukaku (2)

Un match absolument abominable sur tous les plans. Romelu Lukaku a tout raté : duels, remises, passes, enchaînements. Seul fait d'armes : une frappe sur Maignan en seconde période. Jamais il n'aurait dû finir ce match.