🎥 Copa América : Christian Pulisic s'en prend à l'arbitre qui refuse de lui serrer la main

Cette édition de la Copa América est organisée aux États-Unis. Le pays hôte justement jouait la nuit dernière sa qualification pour les quarts de finale. Toutefois, l'Uruguay a finalement mis fin aux espoirs de Christian Pulisic et des siens à Kansas City (0-1).

Les États-Unis terminent 3e du groupe C et voient le Panama d'Amir Murillo (ex-Anderlecht) filer au tour suivant.

Christian Pulisic justement n'a pas manqué de dire ce qu'il pensait à l'arbitre de la rencontre Kevin Ortega, pendant et après le match.

Au terme d'un match tendu voir électrique par moments, ce dernier a refusé de serrer la main au joueur de l'AC Milan, qui "invitait" de manière ironique l'arbitre à aller célébrer la victoire avec les Uruguayens.

I put both videos together uninterrupted: Pulisic appears to be gesturing for the referee to go celebrate with Uruguay which may help explain his refusal to shake hands pic.twitter.com/otrmIlhVOZ