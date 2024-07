"Hors de question de participer à cette mascarade" : les Ultras du Standard boycottent l'un des événements de l'été

Les supporters du Standard mettent de l'eau dans leur vin pour le bien du club. Mais ils ne sont pas prêts à accepter n'importe quoi.

En sortant un communiqué commun, les Ultras Inferno, le PHK et le Hell Side ont clarifié leur position quant à deux sujets chauds de l'été du Standard.

Comme attendu, les différents groupes d'Ultras appellent les supporters à reprendre leur abonnement, arguant qu'il en va de la survie du club, bien que la confiance quant à la destination de ces fonds ne soit pas présente.

Mais les supporters rouches ne peuvent pas tout accepter et s'opposent d'ailleurs à la tenue du fan day le mercredi 17 juillet : "Dès le début nous avons fait porter notre voix afin de modifier cette date, qui nous semble tout à fait inappropriée pour un événement censé rassembler tous les supporters autour de son club".

Standard - Norwich, point d'orgue du fan day

"Un mercredi où une partie des supporters travaillent est un manque de respect. Nous avons fait face à un mur dans ce dialogue. Nous prenons donc la décision de ne pas participer au fan day cette année" écrivent-ils fermement.

Avant de conclure : "Le club tente de faire croire que tout va bien et que sa gestion est bonne alors que c'est tout le contraire qui se passe. Nous n'avons plus confiance en cette direction et il est hors de question de participer à cette mascarade". L'été s'annonce à nouveau mouvementé dans les travées de Sclessin.