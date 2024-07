Tous les quarts de finale sont connus : la Turquie crée la surprise et s'offre un exploit !

La Turquie s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro en gagnant 2-1 contre l'Autriche.

Battue lors de son premier match de phase de groupes par la France sur un auto-but (un scénario qui nous rappelle malheureusement quelque chose), l'Autriche s'est bien remise de ce coup du sort en enchaînant deux victoires pour terminer première de sa poule devant...les Français et les Pays-Bas.

Les hommes de Ralf Rangrick s'avançaient donc comme l'un des nouveaux outsiders de la compétition, d'autant que sa partie de tableau s'annonçait ouverte, à commencer par ce huitième de finale face à la Turquie.

Ouvert, le début de match l'a très vite été : dès la première minute de jeu...les Turcs ouvraient le score grâce à Merih Demiral, qui poussait au fond un ballon très mal négocié par la défense autrichienne sur corner (0-1).

La Turquie écrit l'histoire

Les Autrichiens ont ensuite poussé pour égaliser mais les Turcs ont fini par faire le break à l'heure de jeu. Demiral sur corner, la combinaison gagnante repassait les plats pour mettre la Turquie sur orbite.

Quelques instants plus tard, l'Autriche s'invitait elle aussi au bal des corners pour réduire le score par Michael Gregoritsch. De quoi nous offrir une fin de match pleine de suspense et de tension, avec une pluie battante et un extraordianaire arrêt du gardien truc dans le temps additionnel au menu. Mais pas suffisant pour permettre à l'Autriche d'arracher les prolongations, encore moins de se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'un Euro.

Ce sont bien les Turcs qui défieront les Pays-Bas samedi à 21h. Les quarts de finale commenceront la veille avec Allemagne - Espagne, suivi de Portugal - France. Le dernier quart mettra aux prises l'Angleterre à la Suisse.