Après le bel Euro de la Roumanie, Nicolae Stanciu a un message clair pour sa fédération

La Roumanie a été éliminée ce mardi par les Pays-Bas, mais aura globalement réussi sa compétition. L'entraîneur, Edi Iordanescu, pourrait cependant quitter son poste et ça ne plaît pas à Nicolae Stanciu.

La Roumanie avait surpris son monde en battant l'Ukraine dès l'entame de son Euro 2024. Un résultat qui a ouvert la porte des 8e de finale aux hommes d'Edi Iordanescu, qui n'ont plus eu besoin que d'un point contre la Slovaquie pour assurer leur qualification.

Une performance qui remplissait globalement les objectifs de la sélection, même si le rêve de faire aussi bien qu'en 1994 (quart de finale de Coupe du Monde) était présent chez certains. La marche était trop haute ce mardi face aux Pays-Bas, cependant.

Après la défaite 0-3, Edi Iordanescu a laissé sous-entendre qu'il pourrait bien quitter la sélection roumaine. Mais cela ne plairait pas au capitaine de la Roumanie, Nicolae Stanciu, qui a envoyé un message clair à sa fédération.

"Nous devons rester dans la même formule, avec lui. Il y a eu énormément de changements, en 8 ans je crois que nous avons eu 5 ou 6 sélectionneurs", souligne l'ancien milieu de terrain d'Anderlecht. "C'est difficile de construire quelque chose quand il y a tant de changements".

La décision, cependant, n'appartient pas aux joueurs et Stanciu le sait. "Il sait ce que nous voulons et nous savons qu'il veut continuer. Mais ce qui se passera n'est pas notre affaire, c'est pour ça que la fédération a un président et nous espérons que cela sera réglé le plus vite possible", continue le capitaine roumain.

"En septembre, nous entamons la Ligue des Nations, et nous avons besoin de sérénité et de continuité. C'est ce que nous, joueurs, souhaitons, et ce serait la meilleure chose. Après ces deux ans et demi passés avec le coach, nous souhaitons qu'il reste afin de passer un palier pour le Mondial 2026", conclut Nicolae Stanciu.