La réaction complète d'Ivan Leko après Standard - Dender : "Combien de ces jeunes feront partie du noyau A ? Pas beaucoup !"

Ivan Leko était loin d'être fataliste après la lourde défaite subie par le Standard contre Dender, en amical. Cependant, l'entraîneur croate sait que ses jeunes joueurs ont encore beaucoup de pain sur la planche. Beaucoup, d'ailleurs, ne devraient pas faire partie du noyau A en championnat.

La deuxième joute amicale du Standard a tourné au fiasco pour les Rouches. Une très jeune équipe liégeoise, majoritairement composée de joueurs d'un SL16 FC dernier en Challenger Pro League la saison dernière, a été complètement dominée par le promu, Dender (lire le résumé de la rencontre). À notre micro, Ivan Leko s'est exprimé.

"On a joué contre une équipe stable, qui a commencé sa préparation le 10 juin, dix jours avant nous. Ils ont 20-25 joueurs de qualité qui nous permettent de voir où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise. On joue chaque match pour gagner, on est évidemment déçu de perdre 1-5, car les joueurs ont travaillé dur. Mais on voit la différence physiquement, dans la maturité aussi. On sait qu'on n'est pas prêt, avec beaucoup de jeunes joueurs. Il est temps de faire notre mieux, nous avons trois ou quatre semaines pour créer une équipe plus stable et compétitive."

Un test parfait pour que les jeunes se rendent compte du niveau de la D1A"

"On sait que les équipes dans la compétition belge sont fortes, puissantes, ont de la vitesse. C'était un test parfait pour les jeunes, pour leur permettre de se rendre compte que le football en jeunes et en deuxième division est très différent de la D1A. C'est une bonne leçon, nous allons continuer à travailler dur. On a besoin d'une équipe plus compétitive, de joueurs plus solides. Ce n'est cependant pas facile de le faire dans la situation actuelle."

Le Standard aura un visage totalement différent en championnat

Avec encore plusieurs blessés de la saison dernière, des joueurs qui ne sont pas encore prêts sur le plan physique et les premières recrues qui prennent seulement le chemin de l'entraînement, Ivan Leko a commencé sa préparation avec un noyau excessivement jeune. Sur les 23 joueurs présents sur la feuille de match (tous ont reçu du temps de jeu, sans exception), seuls trois sont nés avant le 1er janvier 2000.

"C'est quelque chose de nouveau, aussi pour moi. On fait beaucoup d'efforts pour que les jeunes deviennent meilleurs, mais on ne peut pas créer grand-chose en quelques semaines. Aiden (O'Neill), Isaac (Price), Marko Bulat, Marlon (Fossey), Souleyman (Doumbia) sont des joueurs sérieux, avec lesquels on peut être compétitif. C'était une bonne expérience pour les jeunes, mais pour jouer les résultats, c'est dur. Il n'y a pas de plainte ou de pleurs, il faut juste continuer à travailler dur et mieux pour essayer d'avoir, aussi vite que possible, une équipe compétitive."

Parmi les jeunes d'aujourd'hui, combien feront la saison avec le noyau A ? Pas beaucoup !"

Quand on demande donc à Ivan Leko combien de joueurs présents aujourd'hui feront partie du noyau A pendant la saison... "Pas beaucoup. On sait ce dont on a besoin, beaucoup plus. C'était le plan. On n'a pas d'autre option que de commencer avec des jeunes, de leur donner une chance. Ils ont montré de bonnes choses, mais c'est différent d'avoir trois ou quatre jeunes joueurs, ou 17-18. Quand il n'y en a que trois ou quatre, ils doivent se mettre au niveau des autres. Ici, ils sont tous dans le cas."