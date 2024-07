Toujours pas de transfert entrant à Anderlecht : le Sporting passe à côté d'un renfort offensif

Ibrahim Ayodele est en route vers Lille. Anderlecht voit ainsi une nouvelle cible lui filer sous le nez.

En jetant son dévolu sur Ibrahim Ayodele, Anderlecht savait qu'il ne serait pas seul sur la balle. Plusieurs clubs néerlandais ont également montré de l'intérêt pour l'attaquant. C'est finalement Lille qui a devancé la concurrence pour le joueur de 18 ans.

Ayodele arrive de l'Académie de Beyond Limits, un centre de formation réputé pour les talents développés en son sein au Nigeria. Ayodele marche ainsi sur les traces de footballeurs renommés tels que Victor Osimhen, Vincent Enyeama et Osaze Odemwingie, qui ont également joué pour Lille et ont réussi une belle carrière.

Lille plutôt qu'Anderlecht

À Lille, il aura l'opportunité de continuer à se développer. Le club est reconnu pour sa capacité à faire franchir des paliers à des joueurs à haut potentiel.

Cela ne fait en revanche pas les affaires d'Anderlecht. Après Lovro Zvonarek, prêté par le Bayern Munich au Sturm Graz, c'est une autre cible offensive de Jesper Fredberg qui ne viendra pas au Lotto Park.

Anderlecht part en stage dimanche. Il y a de fortes chances que le Sporting décolle sans le moindre transfert et sans les internationaux.