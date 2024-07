Jan Vertonghen fera-t-il durer le plaisir avec Anderlecht ? "Je lui mets la pression"

Jan Vertonghen a annoncé sa retraite internationale hier. Son avenir à Anderlecht est, lui, toujours incertain.

Officiellement, Jan Vertonghen est un joueur libre depuis le premier juillet. A 37 ans, le désormais ex-Diable Rouge réfléchit encore à prolonger d'une saison à Anderlecht mais redoute la saison de trop.

Invité par la RTBF, Thorgan Hazard s'est exprimé sur le sujet avec sa pointe d'humour habituelle : "Tout le monde espère à Anderlecht qu'il revienne, mais c'est sa décision. D'après les échos, ça sera possible. Je lui mets la pression".

Le meneur de jeu des Mauves ne cache pas son admiration pour Vertonghen : "C’est un monument mais c’est aussi quelqu’un qui met la bonne humeur, qui joue à plein de jeux. C’est un leader avec un caractère assez fort sur le terrain. En dehors il est un peu différent, il est assez cool".

Thorgan Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

L'homme aux 157 sélections laissera un grand vide derrière lui : "J’ai envie de dire bravo, tout simplement. Pour tout ce qu’il a fait et tous les matches qu’il a joués pour la Belgique. C’est quelqu’un qui donne toujours tout sur le terrain et en dehors".

L'annonce de sa retraite internationale en appelle-t-elle d'autres ? "Je ne pense pas qu’il faut craindre ça. Si certains joueurs pensent que c’est le moment d’arrêter, ils arrêteront. Je suis confiant pour la génération qui arrive. On a pu voir qu’il y a de très bons joueurs. Il faut juste un peu de temps et d’expérience et je pense qu’on aura de nouveau des bons résultats".