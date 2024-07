L'euphorie aura été de courte durée : nouveau revers pour le Club de Bruges dans son grand projet

Le Club de Bruges a récemment obtenu un permis d'urbanisme pour la construction d'un nouveau stade. Cependant, les habitants du quartier ont à nouveau fait appel.

Le permis d'urbanisme avait été accrordé dans la foulée du titre, de quoi prolonger un peu plus la fête. Mais les habitants du quartier ont lancé une procédure juridique à la fois devant le Conseil d'État et devant le Conseil des litiges en matière de permis. Ils ont rejeté une tentative ultime de dialogue avec l'administration communale.

Le riverain Toon Van Moerbeke explique au Laatste Nieuws s'inquiéter des projets du Club de Bruges quant à l'organisation de concerts et autres événements, sans que cela soit formellement exposé dans les plans présentés, ce qui rompt encore un peu plus la confiance entre les deux parties. Environ 300 familles ont donc opté pour une approche juridique et se sont retirées des négociations.

Le Club de Bruges encore ralenti pour son nouveau stade

Le maire de Bruges, Dirk De Fauw, a confirmé qu'une première requête est déjà parvenue au Conseil d'État contre la décision du conseil communal de Bruges concernant les plans du futur stade et l'aménagement des voiries.

Une deuxième procédure est en préparation devant le Conseil des litiges en matière de permis, les habitants contestant le permis d'urbanisme délivré par Zuhal Demir.

Ces démarches juridiques pourraient potentiellement à nouveau retarder le projet de stade d'un an. Les riverains militent également pour un stade accueillant au maximum 30 000 supporters et ne veulent pas d'une enceinte à 40 000 places.