Tedesco très loin du top européen, Roberto Martinez a gagné au change en quittant les Diables : voici les sélectionneurs les mieux payés de l'Euro

Comme souvent, les salaires des différents sélectionneurs fait apparaître quelques disparités. L'occasion de constater que la fédération belge a dû faire des économies.

200 000 euros par an pour Willy Sagnol (Géorgie), 5,8 millions pour Gareth Southgate (qui vit potentiellement son dernier tournoi à la tête de l'Angleterre) : l'écart entre le sélectionneur le moins bien payé et celui qui touche le plus est considérable selon les données de l'Observatoire du Sport Business. Et ce n'est pas le mieux payé des deux qui sortira de cet Euro avec les meilleures critiques.

Quid de Domenico Tedesco dans tout ça ? Le sélectionneur belge ne fait pas partie des plus gros salaires de la compétition. Avec 1,5 million annuel, l'entraîneur des Diables Rouges apparaît à la huitième place de ce classement, à égalité avec Ralf Ragnick (Autriche) et juste derrière Murat Yakin (Suisse) ou Vincenzo Montella (Turquie).

Southgate d'autant plus sous pression

Comparativement, Roberto Martinez percevait 2,3 millions par an lorsqu'il coachait les Diables, un montant auquel s'ajoutait un bonus lié à son rôle au sein de la fédération.

Désormais sur le banc du Portugal, Martinez touche 4 millions annuels et semble avoir donc réalisé une bonne opération. Il reste toutefois loin de 10 millions de son prédécesseur Fernando Santos, qui avait remporté l'Euro 2016.

Roberto Martinez occupe la dernière marche du podium, derrière Julian Nagelsmann (Allemagne, 4,8 millions par an) et Gareth Southgate, comme mentionné plus haut. Didier Deschamps apparaît à la quatrième place avec un salaire de 3,8 millions par an.